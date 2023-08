19 chroniques pour transformer radicalement la société

BONNES FEUILLES - À travers dix-neuf chroniques thématiques, Harvey aborde les enjeux politiques et sociaux les plus pressants et explore des pistes pour transformer radicalement la société. Il dépeint un système capitaliste qui est trop imposant pour s'effondrer, mais trop démesuré pour perdurer, tentant de contourner la chute en exploitant les banques centrales, en accaparant la richesse collective via l'endettement, et en formant des alliances avec des forces réactionnaires et nationalistes.

Avec une grande clarté, Harvey nous fait naviguer à travers les paradoxes du néolibéralisme et les périls de la concentration financière du pouvoir. Il revisite également les théories et concepts de Marx - comme le piège de la croissance, la notion de marchandise, la valeur, le consumérisme et l'aliénation - pour proposer des solutions face à la montée des inégalités et à la menace climatique.

Selon lui, la refonte de l'État, des courants de capitaux, de la main-d'œuvre et des nouvelles technologies constitue une priorité progressiste à l'ère actuelle.

Les éditions Zulma nous en proposent les premières pages en avant-première :

David Harvey, théoricien marxiste de stature internationale, est à l'origine de la Radical Geography. Il a transformé la manière dont on aborde le Capital de Marx et ses résonances dans le monde moderne. En tant que professeur émérite de l'Université de New York, il a écrit des ouvrages tels que Les Limites du capital et Brève histoire du néolibéralisme (publiés aux Éditions Amsterdam).

Chroniques anti-capitalistes est une lecture essentielle pour tous ceux cherchant à décrypter les facettes économiques et sociales de la crise actuelle.

