Un musée pour les archives de David Bowie

Le guitariste Nile Rodgers est formel : « Lorsque je repense aux 60 dernières années de musique post-Beatles, si un seul artiste devait être au V&A, c’est bien David Bowie. Il ne faisait pas que de l’art, il était de l’art ! »

Un centre dédié au chanteur

Les archives de Bowie s'ajoutent aux collections de la section Theatre & Performance du V&A. Celui-ci conserve les fonds de figures culturelles britanniques ou d’organisations, comme Vivien Leigh ou Peter Brook, en passant par le Royal Court Theatre ou le festival de Glastonbury.

L’acquisition fait suite à l’exposition du V&A, David Bowie Is..., de 2013. Un événement historique, puisqu’un musée accédait pour la première fois et aussi largement aux archives David Bowie. Elle a été vue par plus de deux millions de personnes à travers le monde, dans le cadre d’une tournée internationale.

60 années de Bowie

Les 80.000 pièces couvrent six décennies de la carrière de l’auteur-compositeur-interprète britannique. Fans, écoliers, chercheurs... Tous pourront les découvrir dans un futur David Bowie Center for the Study of Performing Arts, prévu pour 2025.

Il sera situé dans le futur V&A East Storehouse, installé dans le Parc olympique Queen Elizabeth, à Londres. Il a été pensé comme un type d’expérience muséale original conçu « à l’intérieur et autour » des collections stockées du V&A. Il offrira un accès aux fonds dans un nouveau bâtiment construit à cet effet, avec plus de 250.000 objets et 350.000 livres annoncés.

Costumes de scène et manuscrits de chansons

La création du David Bowie Center for the Study of Performing Arts a pu être officialisé grâce aux dons de la Blavatnik Family Foundation et de Warner Music Group, « gardiens de l’extraordinaire catalogue musical de David Bowie ».

Le musée V&A « sécurisera » les archives « de l’une des figures les plus pionnières et les plus influentes de l’histoire de la musique live et enregistrée, du cinéma, de la mode et au-delà ». Des années 1960, jusqu’à son décès en 2016, sont retracés ses facettes de créateur musical autant que d’icône culturelle.

Entre autres, des paroles manuscrites pour des chansons telles que Fame, écrite en 1975, Heroes en 1977 ou Ashes to Ashes en 1980, ainsi que des exemples de ses cut up, technique rendue célèbre par l’auteur William Burroughs.

Des costumes de scène également, comme les ensembles révolutionnaires Ziggy Stardust dessinés par Freddie Burretti en 1972. Mais aussi les créations flamboyantes de Kansai Yamamoto pour la tournée Aladdin Sane de 1973, ou encore le manteau Union Jack conçu par Bowie et Alexander McQueen pour la couverture de l’album Earthling de 1997.

David Bowie dans le rôle de The Thin White Duke, Station to Station Tour, 1976 © John Robert. V&A Museum.

Écrits intimes et photographies

Les archives contiennent encore des lettres, des partitions, des films, des vidéoclips, des éléments de décors, des carnets intimes, les propres instruments de Bowie, des pochettes d’album et des récompenses. Parmi les pièces les plus rares, des écrits intimes, des notes de création et des projets non achevés, dont la majorité n’a jamais été montrée au public auparavant.

Enfin, un collage de photos d’images fixes du long métrage L’Homme qui tomba sur terre (1976), réalisé par Nicolas Roeg, qui mis en vedette Bowie, et plus de 70.000 photographies, tirages, négatifs, transparents grand format, diapositives et planches contact, prises par certains des plus reconnus photographes du XXe siècle, de Terry O’Neill à et Helmut Newton, achèvent le tableau.

Cher David...

Le directeur du V&A, Tristram Hunt, dans un communiqué de l’institution muséale, se réjouit : « David Bowie était l’un des plus importants musiciens et interprètes de tous les temps. Les innovations radicales de Bowie dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de la mode et du style — de Berlin à Tokyo en passant par Londres — continuent d’influencer le design et la culture visuelle, et d’inspirer les créatifs, de Janelle Monáe à Lady Gaga, Tilda Swinton ou encore Raf Simons. »

Et d’ajouter : « Notre futur centre de collections, V&A East Storehouse, est l’endroit idéal pour placer les productions de Bowie en dialogue avec les fonds du V&A couvrant 5000 ans d’art, de design et de performance. »

Costume deux pièces matelassé, 1972. Conçu par Freddie Burretti pour la tournée Ziggy Stardust. The David Bowie Archive. V&A Museum.

“La nature régénératrice de son l’esprit”

De son côté, un porte-parole du David Bowie Estate se félicite de ce que « le travail de David sera partagé avec le public plus globablement qu'auparavant ». L’actrice Tilda Swinton, collaboratrice de David Bowie, déclare : « Dix ans plus tard, la nature régénératrice de son l’esprit grandit toujours plus loin dans la résonance populaire, et sa portée culturelle à travers les plus jeunes générations. »

V&A East Storehouse rassemblera des laboratoires de conservation, des salles de recherche et de lecture avec galeries, des espaces d’exposition et de performance, ou encore des studios de création.

La collection Theatre and Performance du V&A, fondée en 1924, est dédiée à l’histoire, à la conception et à la pratique des arts de la scène, en direct et enregistrés, en mettant l’accent sur le théâtre, la danse, la musique, l’opéra, et le divertissement populaire.

Crédits photo : Costume pour la tournée Aladdin Sane, 1973, design de Kansai Yamamoto, photographie par Masayoshi Sukita © Sukita (via V&A Museum)/Paroles “cut up” pour la chanson « Blackout » de l'album Heroes, 1977 © The David Bowie Archive 2012 Image (via V&A Museum)