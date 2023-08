Alexandre Jardin : le secret le plus obscur de sa vie

BONNES FEUILLES - Emmanuel, considéré comme "le plus atypique et déconcertant des Jardin", était aussi bien connu pour son charme étourdissant que pour sa capacité à agir de manière déplorable, laissant derrière lui un mélange d'amertume et de honte. Un secret dont Alexandre, son frère plus jeune, est le seul gardien.

Dans cette histoire intensément personnelle, Alexandre Jardin aborde pour la première fois le deuil qui fait ressurgir le passé et bouleverse le présent. Il retrace avec discrétion l'histoire d'une famille où les rôles entre parents et enfants sont inversés, examine la dualité d'un garçon qui finira par succomber à la mort, et rend un hommage écrit à son frère disparu.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Alexandre Jardin, lauréat du Prix du Premier Roman et du Prix Femina, est l'un des auteurs francophones les plus populaires. Ses romans, parmi lesquels Le Zèbre, Fanfan, L’Ile des gauchers et Le Petit Sauvage, ont captivé plusieurs générations de lecteurs. Ses récits autobiographiques, tels que Le Roman des Jardin, Le Zubial et Des gens très bien, ont également été largement plus qu'appréciés.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs