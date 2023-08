Saint-Elme : là-haut sur la montagne... (t.4)

Franck Sangaré, détective, et son assistante, madame Dombre, partent pour Saint-Elme, une ville de montagne connue pour son eau de source. Ils cherchent Arno Cavaliéri, un jeune homme disparu depuis trois mois. À leur arrivée, ils découvrent que l'usine d'eau minérale a changé de propriétaire et que la ville est envahie par des grenouilles. Les enfants du nouveau propriétaire, Stan et Tania, sont impliqués dans des activités illégales. Quant à Arno, il travaille pour Stan, surnommé "le Derviche", et assure la sécurité d'un dépôt de drogue.

Franck arrive à la ferme où se trouve le dépôt de drogue peu après qu'un homme nommé Félix Morba ait enlevé une petite fille et tué tout le monde sauf le Derviche. Franck est assommé par le Derviche. Victor Jansky, le directeur de l'usine, ordonne l'évacuation de la ferme. Tania vide la chambre d'hôtel de Franck. Madame Dombre, témoin de la scène, se cache à l'auberge de la Vache brûlée et tente de contacter Philippe, le frère de Franck. Romane Mertens, une jeune fille, s'inquiète en voyant son père parler à une chaise vide.

Franck, retenu dans l'usine, est interrogé par Jansky puis torturé par le Derviche. Il s'échappe, mais est rattrapé par la police qui l'emmène à l'hôpital. Philippe arrive à Saint-Elme et enquête sur la famille Sax. Il comprend que Roland, le père, refuse de signer un projet que son beau-père, Gregor Mazur, veut lui imposer. Jansky, qui travaille pour Gregor, incite le Derviche à tuer Roland. Philippe et madame Dombre parviennent à sortir Franck de l'hôpital.

Et les rebondissements ne manquent pas dans ce nouvel opus : la disparition de Roland Sax attire Gregor Mazur et son groupe à Saint-Elme pour l'enterrement. Pendant ce temps, Franck récupère de ses blessures à la Vache Brûlée et essaie de persuader Philippe de rester en ville malgré les risques.



