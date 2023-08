José Ortega Y Gasset : unité européenne et histoire occidentale

BONNES FEUILLES - Sa réflexion, immédiatement transformée en livre et désormais traduite en français, encourage ses auditeurs à ne pas abandonner malgré les récentes horreurs de la guerre. Pour Ortega y Gasset, l'après-guerre représente un nouveau départ, pas une fin.

Dans sa conférence, il souligne que l'Europe a existé bien avant les nations qui la constituent actuellement, et qu'il sera nécessaire de réinventer cette réalité antique pour l'adapter aux temps modernes. Plutôt qu'un simple plan politique pour le futur immédiat, Ortega y Gasset considère l'unité européenne comme le seul principe qui permet de comprendre l'histoire de l'Occident.

Il considère l'avenir de l'Europe à travers le prisme des événements de l'entre-deux guerres. Il estime que les nations européennes sont à un point de bascule : elles ne pourront survivre que si elles transcendent leur nationalisme, car selon lui, le concept de nationalité comme la forme la plus élevée de la vie en communauté est désormais dépassé et sans avenir.

Ortega y Gasset apporte un message d'espoir à une Europe en ruines, un message qui résonne encore aujourd'hui.

Les éditions Bartillat nous en proposent les premières pages en avant-première :

José Ortega y Gasset était un éminent philosophe et essayiste espagnol, né le 9 mai 1883 et décédé le 18 octobre 1955. Il est connu pour ses contributions à la philosophie existentialiste et pour son œuvre La révolte des masses. Son travail s'est principalement concentré sur des thèmes comme l'individualité, l'éthique et la société. Son influence a été significative non seulement en Espagne, mais aussi en Europe et dans le monde entier, en contribuant à l'évolution de la pensée philosophique au XXe siècle.

