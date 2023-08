Chloé Delaume, forgeron ès lettres

C’est à ce pari que s’attelle depuis le début des années 2000 Chloé Delaume. Depuis Les Mouflettes d’Atropos, publié chez Gallimard en 2000, l’auteur poursuit sa quête d’une forme nouvelle de littérature, à l’aide de livres fourbis, armés de leurs ambitions. On savait le roman laboratoire d’analyse, façon Zola ; on découvre un roman forgerie, la syntaxe entièrement retravaillée entre le marteau et l’enclume.

« L’expérimentation est un acte courageux », a-t-elle déclaré un jour. Il suffira de lire Pauvre folle, son dernier livre à paraître aux éditions du Seuil, pour le vérifier. Dans ce roman mâtiné d’essai, le lecteur suit Clotilde Mélisse, le temps d’un dernier voyage en train vers Heidelberg.

Le temps presse : dehors, c’est la fin du monde. Mais la fuite en avant est l’occasion, paradoxe, d’un retour en arrière, confession portée par la voix d’un narrateur : chaque chapitre est un « tiroir », qui ouvre sur des « gouffres mémoriels ».

L’enfance, les premières lectures, la mort de la mère, la découverte de la bipolarité, jusqu’à l’amour. Il s’appelle Guillaume Richter, et ressemble à l’« amour absolu ». La suite ne fait pas dans l’originalité et c’est ce qui provoque en nous ce manque d’adhésion à cette histoire : l’idylle est rompue, Guillaume est homosexuel. Le temps passe ; dix-sept ans, mais l’homme est demeuré cette « affaire délicate », que Clotilde, coûte que coûte, cherche à résoudre.

On ne lira pas ce roman pour son histoire, assez commune au demeurant, d’autant qu’il y manque une dimension capitale : celle qui fait s’élargir l’histoire personnelle à l’universel. La volonté d’édification se perd dans une écriture myope, et un narrateur peu empathique qui « vole » l’histoire de Clotilde, personnage le plus abouti. Les autres : la mère, Wilfried, le père, passent en pantins, vidés de leur substance.

Non, l’essentiel est ailleurs. Pour Chloé Delaume, prime avant tout la recherche formelle. Et c’est bien ce qui frappe dès les premières pages. Le texte mime à merveille les déchirures de cette mémoire en lambeaux, dominée par l’ennui, ou dans sa variante esthétique, l’anhédonisme. C’est ce qu’excelle à rendre cette histoire qui file malgré tout, sans achoppement. Lui-même tissu dégradé, le passé s’écrit à renfort de parataxes, de juxtapositions riches en effet de rupture. Le temps semble suspendu, et s’écrit au présent de l’indicatif, temps de la pesanteur, de l’absence de relief.

La forme devient indissociable de ce passé mort, mais toujours vivant, presque poétique. Il fallait donc trouver un nouveau rapport au langage pour signifier ce rapport personnel de Clotilde à son passé : « Elle lui raconta tout, jusqu’au tombeau virgules » ; Qu’est-ce encore que l’ « affolement ventricule » ? Les exemples sont nombreux, parfois à la limite de la licence : « Alluma bouffée dense le bout de sa cigarette […] ». Ou encore, « [s]i ça se finissait elle et lui équarri […] ? »

Les quelque deux cent trente pages achevées, on referme le livre, et l’on se dit in petto : « Il y a quelque chose ! » Difficile à dire où mènera l’ambition de Chloé Delaume. Le temps nous le dira.

En librairie le 18/08.

