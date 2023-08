Djana Karama, avec son rire et son habileté auditive, est choisi

BONNES FEUILLES - Ces êtres anciens et translucides souffraient d'ennui profond. Ils étaient à la recherche de nouvelles formes de divertissement. Se fréquenter entre eux ne leur procurait plus assez de plaisir. Ils désiraient encourager des humains à s'établir ici. C'était une décision prise en toute unanimité, et avec une certaine excitation. Et Djana Karama, avec son rire, sa rapidité et son habileté auditive, les charmait énormément...

Ainsi, Djana est désigné par les êtres du monde supérieur. C'est inscrit dans l'une des toiles invisibles du monde, celle précisément où se trouve la liste des grandeurs potentielles. Cela est déclaré sans ambiguïté à la fin du symposium extraordinaire qui rassembla cette nuit-là des dizaines d'êtres invisibles, guidés par un esprit lion.

Cependant, cette nomination n'a pas monté à la tête de Djana Karama. Seul le bandji en a le pouvoir. Malgré le fait d'être un guide soutenu par d'éminents génies, Djana n'oublie pas qu'il est aussi un corps de chair, fragile et éphémère.

Le Souffle du Génie à Crinière est un roman qui s'enracine dans des expériences personnelles. Il a été façonné à partir d'une collecte d'informations historiques et ethnologiques, acquises lors d'entretiens avec des chefs coutumiers pendant quatre séjours dans la plaine de la Comoé au Burkina Faso, de 1985 à 1987.

Par la suite, l'aspect marseillais du roman a été développé en s'inspirant des expériences professionnelles dans les quartiers résidentiels sociaux du nord de Marseille. Ainsi, la rédaction s'apparente à une histoire imbriquée, où chaque élément découle d'une expérience ou d'une observation distincte.

Les éditions Sentier du livre nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jean-Louis Vassallucci, né en 1960, est l'auteur reconnu de plusieurs œuvres, parmi lesquelles deux recueils de nouvelles : Day-Dreamer et six autres nouvelles marseillaises, parue en 2005 et Le Rendez-Vous des Lunaires en 2008. Il a également écrit un recueil de poésies intitulé Le Funambule en 2008 et un roman, Lucca publié en 2006.

