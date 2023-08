Paul Cuvelier, personnalité emblématique de la BD belge

BONNES FEUILLES -Depuis son plus jeune âge, Paul Cuvelier (1923-1978) a démontré un talent graphique impressionnant. Cela lui a valu d'être intégré, à seulement 23 ans, dans l'équipe qui a créé le journal Tintin sous la direction d'Hergé. Son travail initial en tant qu'illustrateur et auteur de bandes dessinées y a dévoilé les signes d'une destinée exceptionnelle.

Cependant, malgré une éducation privilégiée, l'admiration inébranlable de ses pairs et le succès instantané des Aventures de Corentin, sa vie personnelle et artistique est marquée par l'incertitude et l'instabilité. Sa correspondance fournit un éclairage précieux et inédit sur ce "mystère".

En parcourant les lettres qu'il a écrites à l'amour de sa vie, Ta Huyhn-Yen - une femme brillante et audacieuse qu'il a rencontrée en 1949 et avec qui il est resté en contact jusqu'à sa mort - on peut suivre pas à pas les différentes étapes d'un parcours unique, oscillant entre un conte de fées et une descente aux enfers, et découvrir un aspect méconnu et fascinant de la personnalité de Paul Cuvelier.

En plus d'un talent littéraire à la hauteur de celui du dessinateur, on est ému de découvrir les contradictions d'un homme éperdument amoureux, qui cherche désespérément à assembler les pièces d'un puzzle imaginaire.

Les éditions Les impressions nouvelles nous en proposent les premières pages en avant-première :

Durant les dernières années de la vie de Cuvelier, Philippe Goddin était un ami proche et lui a dédié deux œuvres avant de se consacrer à Hergé, sujet de nombreux de ses écrits. En tant que dépositaire des lettres que Cuvelier a envoyées à Huynh-Yen, il nous fait part des lumières que cette correspondance lui a apportées.

Martine Mergeay, après avoir œuvré pendant quinze ans dans le secteur psycho-social, s'est tournée vers la musique et l'action culturelle en 1984. Critique de musique pour La Libre Belgique depuis 1991 et auteure de plusieurs livres dédiés à la musique et à l'opéra, elle contribue fréquemment à Musiq'3, la station classique de la RTBF.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs