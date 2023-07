Romain Gary, écrivain jongleur

BONNES FEUILLES - Romain Gary, un écrivain exceptionnel, deux fois lauréat du Prix Goncourt (pour Les Racines du Ciel et La Vie devant soi), est un personnage complexe. Diplomate, scénariste, pilote de guerre, globe-trotter... il est surtout connu pour une carrière littéraire remarquable ponctuée par son suicide en 1980. Ce manipulateur de la réalité, fin illusionniste, jonglait entre les faits réels et les créations imaginaires, compilant inlassablement pour façonner un chef-d'œuvre : sa propre vie.

Agata Tuszyńska, l'auteure renommée de Wiera Gran l’Accusée et La Fiancée de Bruno Schulz, relève le défi : s'impliquant personnellement dans son œuvre, elle enquête pour dénicher la vérité, cherchant à démasquer les différents visages de Gary tout en s'interrogeant sur les mystères de l'identité juive, tant celle de l'auteur de La Promesse de l'aube que la sienne.

Tuszyńska évoque la figure dominante et captivante de la mère de l'écrivain, Nina Owczyńska, leur séjour prolongé à Varsovie durant les années 1920, le voyage vers Nice, les deux mariages tumultueux de Gary (dont un avec la star hollywoodienne Jean Seberg), ainsi que sa double vie en tant qu'artiste et diplomate. Elle explore sa préférence pour les pseudonymes, son penchant pour les destins parallèles et le jeu.

Dans Le Jongleur, Agata Tuszyńska offre une vision unique de Romain Gary, démontrant comment son personnage transcende les limites du tour de force artistique et des responsabilités humaines. La jonglerie devient donc une métaphore pour l'art lui-même.

Agata Tuszyńska, née en 1957 à Varsovie, est une romancière, poète et biographe de renom. Ses travaux ont reçu les éloges de la critique internationale et de ses contemporains, y compris Paul Auster. Elle est l'auteure de plusieurs œuvres acclamées, parmi lesquelles on compte Les Disciples de Schulz, Singer, paysages de la mémoire, Exercices de la perte, La fiancée de Bruno Schulz, Wiera Gran l’Accusée, Une histoire familiale de la peur et Affaires personnelles.

