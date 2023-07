Abd Al Malik : Juliette Gréco sous l'angle de l'amour et de la liberté

BONNES FEUILLES - Et, bien loin de toutes les gloses psychanalytiques et de simples auto-projections affectives, son éclat fascinant de femme - qui est plus qu'une femme (et qu'un homme donc) -, frange et longs cheveux noirs sur les épaules, toute de noir vêtue, n'est qu'une des infinies manifestations du divin ou, autrement dit, l'un des fourmillants réceptacles de l'absolu. »

Dans cet hommage flamboyant rendu à la muse de Saint-Germain-des-Prés, l'esprit et la spiritualité croisent le fer au fil d'une méditation poétique et littéraire.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Abd Al Malik est un rappeur, poète, romancier, essayiste, scénariste, metteur en scène et réalisateur français d'origine congolaise. Né à Paris le 14 mars 1975, il grandit dans une cité HLM à Strasbourg (Neuhof). Artiste français parmi les plus prolifiques et les plus révérés en France et à l'étranger, il est le seul artiste hip hop à avoir obtenu successivement quatre Victoires de la Musique pour chacun de ses albums solos.

