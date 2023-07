Une biographie de J.R.R. Tolkien

BONNES FEUILLES - Tolkien lui-même n’aimait guère l’idée d’une biographie. Ou plutôt il lui déplaisait qu’on l’emploie comme une forme de critique littéraire. “Je tiens fermement”, écrivit-il un jour, “que retracer la vie d’un écrivain est une manière fausse et entièrement vaine d’approcher son oeuvre.”

Cependant il se rendait certainement compte que la remarquable popularité de son oeuvre rendait hautement probable la parution d’une biographie après sa mort, et il semble même qu’il s’y soit quelque peu préparé, car pendant les dernières années de sa vie il a joint des notes explicatives et divers commentaires à un certain nombre de vieilles lettres et de manuscrits. Il écrivit aussi quelques pages de souvenirs d’enfance, et on peut croire qu’il espérait que ce livre ne serait pas tout le contraire de ce qu’il aurait souhaité.



En l’écrivant, j’ai voulu raconter l’histoire de la vie de Tolkien en évitant toute évaluation critique de son oeuvre d’imagination. En partie par respect pour ses opinions, et aussi parce qu’il me semble que la première biographie d’un auteur n’est pas nécessairement le meilleur endroit pour porter des jugements littéraires qui refléteraient après tout le tempérament du critique tout autant que celui de son sujet.

J’ai tout de même essayé d’indiquer quelques-unes des influences littéraires et autres qui ont infléchi l’imagination de Tolkien, dans l’espoir de jeter quelque lumière sur ses livres. » Humphrey Carpenter, Oxford, 1976.

Les éditions Christian Bourgois nous en proposent les premières pages :

Humphrey Carpenter est l’auteur de nombreuses biographies. Lors de son travail sur J.R.R. Tolkien, il a eu accès aux archives de cet écrivain mythique.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs