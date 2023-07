Un Dalí avant Dalí

Excentrique et rêveur, le jeune Salvador inquiète son père, qui craint qu’il ne soit déficient. Après la mort de son épouse, il consent à inscrire son fils à l’Académie royale des beaux-arts de Madrid. Le jeune homme passe des heures au Prado, en extase devant les toiles des grands maîtres de la peinture, qu’il analyse avec une intelligence prodigieuse.

Mais il rencontre aussi quelques camarades qui vont le sortir de sa solitude et lui faire prendre conscience de son génie. Ils s’appellent Federico García Lorca, Luis Buñuel et Pepín Bello. Avec eux, puis avec les surréalistes qu’il rencontre en arrivant à Paris, Dalí va peu à peu laisser libre cours à ses névroses dévorantes et à son ambition sans limites.

Pourtant, tout est déjà là, en germe : les fulgurances de la pensée et de l’imagination, la profonde sensibilité artistique, mais aussi les névroses envahissantes, au premier rang desquelles une terreur sexuelle qui frise l’hystérie.

Des scènes drôles, poétiques, truffées de références composent un récit parfaitement structuré, dans lequel Julie Birmant et Clément Oubrerie nous font rencontrer ce jeune homme attendrissant et sympathique qui s’éveille à lui-même. Fins connaisseurs de la première moitié du XXe siècle et de l’histoire de l’art, la scénariste et le dessinateur parviennent à traduire l’effervescence intellectuelle et artistique dans laquelle Dalí se coulera avant de la sublimer et de la subvertir.

Ce sera la suite de l’histoire ; il faudra d’abord rencontrer Gala. Patience… elle arrive !

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1974, Julie Birmant, est diplômée de l’Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles, passée par la télévision (RTBF), la radio (France Culture et France Inter) et l’animation (Sardine de l’espace, Ariol).

Elle se lance dans la bande dessinée en 2010 en publiant Drôles de femmes avec Catherine Meurisse. Depuis une douzaine d’années, elle collabore avec Clément Oubrerie. Après avoir raconté la jeunesse de Picasso à Montmartre (Pablo, 4 tomes), et la vie d’Isadora Duncan (Isadora, 2 tomes), mais aussi les trépidantes aventures fictionnelles de Renée Stone (Une aventure de Renée Stone, 3 tomes), le duo entame en 2023 une trilogie sur Salvador Dalí.

Né en 1966, Clément Oubrerie commence des études à l’ESAG Penninghen avant de partir pour les États-Unis, où il publiera ses premiers dessins. De retour en France, il travaille comme illustrateur pour l’édition jeunesse.

En 2005, il entame avec Marguerite Abouet la série Aya de Yopougon, qui connaît un succès phénoménal (7 tomes chez Gallimard). Seul ou en collaboration (avec Joann Sfar, François Bégaudeau, Leïla Slimani, Stéphane Melchior, Julie Birmant), il a depuis publié plus d’une trentaine d’albums qui lui ont valu de nombreux prix.