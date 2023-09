Dali. Tome 1, Avant Gala

Nous sommes en 1930 dans l'atelier de Picasso de la rue de la Boétie. Arrive Eluard, radieux. Dali dîne enfin avec sa femme, Gala. "Eluard n'est pas jaloux ?? Non". , répond le poète. Picasso est sidéré et met en garde son ami : pour lui, Salvador Dali, du haut de ses 25 ans, est un drôle de coco, vieux et jeune à la fois, un peintre au talent sidérant, à l'intelligence vrombissante, prêt à tout... Et Picasso de croquer Dali en chat Mephisto, un chat qui prend vie, se frotte aux jambes d'une Gala qui se baisse et le caresse, et le chat aussitôt de l'emmener avec lui dans son passé, sa jeunesse, et pour commencer à Figueras, ville de Catalogne.