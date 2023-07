Shy à l’École de la Dernière Chance

RentréeLittéraire23 - Fred, incarnation du self made man milliardaire et sûr de lui, avait tout prévu, et il s’est réfugié avec sa femme, son fils et sa fille, sur son île déserte, où il a fait construire une villa de luxe dotée de tous les éléments d’une vie heureuse et confortable - énergie, piscine, nourriture et spiritueux, vêtements, salle de sport, home cinema et TOUT nos divertissements - et assortie d’un couple d’employé de maison argentins pour la maintenance et l’entretien