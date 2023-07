Je lui dis que oui, mais qu’on devrait peut-être en parler à l’intérieur. On le suit dans la chambre, et là c’est encore pire. Le chauffeur est assis sur un des lits, les yeux dans le vide, et Anton est assis dans un coin avec sa pipe à ice et un couteau papillon qu’il fait jouer comme dans un mauvais film des années 1990. Où est-ce qu’il a été choper ce putain de couteau ? Et pourquoi ?

On est censés acheter des pierres précieuses, les mecs ont recréé l’ambiance du deal de drogue le plus cliché de tous les temps. Bande de cons. Ceci dit, quand je jette un œil vers Pierre, je me rends compte qu’ils ont bien fait. Il est dedans à fond. »

Charles Salem est un jeune journaliste de guerre cynique et désabusé, sous le choc de ses expériences des conflits au Moyen-Orient. Après une histoire d’amour tumultueuse, il fuit Istanbul pour Bangkok. Constamment dans un état second, il erre de prostituées en combats de boxe.

À la recherche du fils de son meilleur ami, son quotidien ne tarde pas à basculer : arnaque aux pierres précieuses, bagarres, course-poursuite burlesque… Au long de cette traversée gonzo, délirante et envapée, des éclairs à la clarté insupportable surgissent, souvenirs de Syrie, de Libye, d’Irak.

Quand la quête de réel vous mène de la violence des conflits armés à celle de pays transformés en paradis pour touristes et humanitaires du dimanche, il ne reste qu’à prendre les ténèbres de vitesse.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jean Carrere est né en 1990 à Paris. Il est diplômé de l’université de Dublin, Trinity College, et de l’université de Columbia, à New York. À partir de 2010, il travaille comme journaliste indépendant, surtout dans des publications locales, dans des pays aussi variés que l’Irak, la Syrie, l’Egypte, l’Ukraine, le Liban, la Colombie, le Cambodge, et Hong Kong. Il réside aujourd’hui en France où il travaille comme traducteur et auteur. Perdre est son premier roman.