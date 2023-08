Un héros ordinaires prend un nouveau départ, la trentaine venue

BONNES FEUILLES - Employé journalier au marché des Carmélites, dans un faubourg populaire de Vienne, il réalise son vieux rêve et redonne vie au café laissé à l’abandon devant lequel il passe chaque jour.

Vingt ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale, la ville se remet peu à peu, l’économie redémarre et partout surgissent des décombres de nouveaux immeubles et des logements ouvriers. Robert se laisse gagner par l’effervescence et c’est avec un sentiment d’exaltation qu’il remet à neuf ce lieu dont il prend la gérance.

Il trouverait prétentieux de lui donner son propre patronyme, comme le lui suggère le boucher du marché : ce sera donc le « Café sans nom », où se retrouvent les habitants du quartier, les commerçants, et où chacun amène sa propre histoire, sa nostalgie et l’espoir de voir advenir enfin un monde meilleur.

Logé dans une chambre meublée chez une veuve de guerre, qui n’a cessé de l’encourager à mener son projet à terme - « Je vous le dis, il faut toujours que l’espoir l’emporte un peu sur le souci. Le contraire serait vraiment idiot, non ? » –, la vie de Robert va elle aussi prendre un autre tour.

C’est avec sa coutumière attention aux détails que l’écrivain évoque les destinées modestes de ceux qui deviendront les habitués du café : ses portraits, empreints d’une profonde empathie, dessinent le monde nouveau dans lequel petit à petit ses personnages vont trouver leur place.

Les éditions Sabine Wespieser nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Robert Seethaler, né en 1966 à Vienne, est également acteur et scénariste. Il vit à Berlin.

Le Tabac Tresniek (2014), Une vie entière (2015), Le Champ (2020) et Le Dernier Mouvement (2022), tous parus chez Sabine Wespieser éditeur, l’ont imposé en France comme l’un des écrivains de langue allemande les plus importants de sa génération.

Son œuvre est traduite dans le monde entier, et il jouit en Allemagne et en Autriche, où certains de ses livres ont atteint des ventes de plus d’un million d’exemplaires, d’une formidable notoriété.

Depuis Le Tabac Tresniek, inoubliable portrait d’un apprenti buraliste à la fin des années trente, juste avant l’Anschluss, Robert Seethaler n’avait plus mis en scène sa ville natale : ses descriptions de Vienne renaissant de ses cendres ont ici une tendresse et une saveur particulières. Das Café ohne Namen (Le Café sans nom) paraît à Berlin, chez Claassen, en avril 2023.

