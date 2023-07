Christian Jacq : cinquantième enquête de l’inspecteur Higgins

BONNES FEUILLES - L’Américain Silwell dirige une équipe composée de son clan, une belle Indienne et une Franco-Américaine, du clan chinois comprenant un financier et une ravissante spécialiste de la biotechnologie, d’un Japonais expert en robotique et d’une informaticienne anglaise, agent secret infiltré.

Alors qu’il touche au but, Silwell s’aperçoit que la Chine a mené un raid boursier souterrain pour s’emparer de la société… et du robot. Voulant en reprendre le contrôle, il déclenche une action inattendue : armés de scalpels et de bistouris, les bras de Curator massacrent le malheureux. Un crime connecté, programmé de l’intérieur.

Forcément un membre de l’équipe, qui connaissait les codes. Mais lequel et pourquoi ?

Les éditions XO nous en proposent les premières pages en avant-premières :

