Xavier Girard : connaît-on jamais son père ?

BONNES FEUILLES - Comment faisait-il pour nous tenir à distance sans jamais l’exiger ? Nos rapports étaient placés sous un signe d’autorité dont nous ignorions les décrets et nos pauvres essais pour y échapper (mais y en eut-il vraiment ?) échouaient contre un mur de silence.

Connaît-on jamais son père ? De quels souvenirs, sensations, moments partagés, sommes-nous les dépositaires ? Et que faire lorsque l’absence ou la distance envahissent tout ? Dans un très beau texte de reconnaissance, Xavier Girard tente d’approcher au plus près celui dont la présence fut toujours volontairement retenue, parcimonieuse, et souvent énigmatique.

Où se cache son père ? Dans ses collections de jouets, ses tableaux, peints dans une autre vie, sa fascination pour les tortues ou les bigorneaux ? Ou faut-il le chercher dans le retrait et la fin de non recevoir qu’il opposait à chaque effusion consolante.

Ce portrait de père rempli de blancs est aussi une incursion magnifique sur les terres de l’enfance, où, sous les ciels chahutés de la côte normande, dans la lumière éblouissante de la Riviera, dans la pénombre d’une cave remplie de tableaux délaissés, nous suivons l’enfant qui, peu à peu, emprunte la voie des livres, de la musique, et de la peinture à l'inverse de son père. Même si les questions ne trouvent pas de réponses, l’important est ailleurs. Comme si la résolution de l’énigme se trouvait justement dans l’impossibilité à la faire disparaître.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

Xavier Girard est né à Nice en 1951. Il vit aujourd’hui dans un village du Haut-Var. Successivement critique d’art, professeur aux Beaux-Arts de Tours, commissaire d’expositions, conservateur de musée, historien d’art, directeur de la culture de Nice, producteur d’émissions essayiste, et peintre. (France Culture) et professeur invité à l’Université d’Aix-en-Provence, il est aussi romancier, Auteur de nombreux catalogues et ouvrages sur l’art, notamment Matisse, Une splendeur inouïe ( Découvertes-Gallimard, 1993, 2020), Soutine (André Dimanche, 2012) Paris-Marseille en TGV (Argol, 2013), Louise Bourgeois face à face (Seuil, Fiction & Cie, 2016).