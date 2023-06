Sénèque : soulager la douleur

BONNES FEUILLES - Détourne tes yeux de ces femmes dont la tristesse ne s’est éteinte qu’au moment de la mort. Tu en connais, d’ailleurs, qui n’ont jamais retiré leur tenue de deuil après la perte de leur fils : la vie n’a pas voulu que tu sois ce genre de femme ! »

Consolation à ma mère est sans doute le texte le plus personnel et touchant de Sénèque. Alors qu’il est envoyé en exil en Corse par l’empereur Claude qui l’accuse d’adultère, le stoïcien écrit une lettre à sa mère Helvia, terriblement affligée par cette séparation. Revenant sur l’injustice dont il a été victime, Sénèque élabore de précieux conseils destinés à un être cher, mais aussi à lui-même, pour soulager la douleur personnelle de cette mise à l’écart.

Également prétexte pour développer une réflexion morale sur le malheur et la dignité, cette consolation qui se donne comme va-et-vient entre le personnel et l’universel fait du stoïcisme une philosophie éminemment humaine. Traduit du latin et présenté par Mathieu Cochereau et Hélène Parent.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Cordoue entre l’an 4 avant J.-C. et l’an 1 après J.-C., Sénèque est très certainement le philosophe stoïcien le plus célèbre. En parallèle d’une carrière politique qui le lie étroitement aux affaires de la cour, Sénèque est l’auteur d’une œuvre variée, composée en majorité de traités de philosophie mais aussi de tragédies, d’éloges, de satires et de lettres, autant d’écrits fondateurs dans le développement de la philosophie, et notamment de la pensée du bonheur et des passions.