Plus de 270 000 € pour une lettre rédigée par la meurtrière de Marat

Ce document historique avait été estimé entre 80.000 et 100.000 € pour finalement s'envoler à 215.000 €, soit 270.900 € avec les frais. Toutefois, indique l’AFP, la maison Osenat précise qu’elle est vendue : « Sous réserve d’obtention d’une décision définitive concernant le statut de ce manuscrit. En attendant, le document reste sous séquestre dans le coffre de notre étude ».

Un trésor normand

L’administratrice des ventes Osenat a expliqué au Parisien que la vente fut une réussite, avec plus de dix minutes d'enchères. « C’est beaucoup. D’habitude ça ne dure que quelques minutes au plus. Il y avait au moins trois participants en ligne et au téléphone. Les enchères sont bien montées et rapidement. » Les propositions auraient commencé à partir de 70.000 €. Le président de la région Normandie, Hervé Morin, lui, est tout de joie :

Ils exposeront certainement ce que la maison qualifie de « testament politique » dans l’ancienne abbaye aux Dames (Calvados). Charlotte Corday y était entrée en 1782 à l’âge de 13 ans.

France 3 cite Joël Bruneau, le Maire de Caen : « L’idée, c’est que ce document reste attaché à la région d’origine de Charlotte Corday, qui est un personnage historique de la Normandie, elle est née dans l’Orne et elle a grandi à Caen. »

Cette lettre avait été soustraite au dossier judiciaire de Charlotte Corday et n’avait donc pas été utilisée lors de son procès. Le manuscrit a appartenu à plusieurs collectionneurs avant de réapparaître au début du XXIe siècle.

Poignard et manuscrit

Charlotte de Corday d’Armont, issue d’une famille aristocratique normande peu fortunée et descendante de Pierre Corneille, a 24 ans lors de l’assassinat. Elle considère sa victime comme l’un des principaux responsables des massacres de la Terreur et le qualifie dans sa lettre de « déjà le plus vil des scélérats, Marat, dont le nom seul présente l'image de tous les crimes » .

Le 13 juillet 1793, elle parvient se rend à son domicile et le poignarde mortellement. Rapidement arrêtée, elle est interrogée par des membres du Comité de Sûreté générale et du procureur de la Commune de Paris.

On trouve sur elle, ce document intitulé Adresse aux Français amis des loix et de la paix, qu’elle avait épinglée dans son corsage avec un extrait de baptême. Son procès se déroule le 17 juillet, elle est jugée et exécutée le même jour.

Crédits photo : Maison Osenat