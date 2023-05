Juan Branco et le monde merveilleux de Cyril Hanouna...

Chaque soir, Touche pas à mon poste est regardée par près de deux millions de français. Juan Branco raconte de l’intérieur le fonctionnement de TPMP et réagit à son passage dans l’émission aux côtés de Damien Tarel, l’homme qui a giflé Emmanuel Macron.

Au départ pensé comme une mise en abîme de la télévision, un pur divertissement, l’émission de Cyril Hanouna est devenue au fil de son évolution un tribunal après le tribunal : entre deux guignolades, c’est bien la réhabilitation, ou au contrainte la sur condamnation, de personne passée par la justice qui est en jeu.

Dans la lignée de Crépuscule et Treize pillards, dans une analyse aussi brillante que concise, Juan Branco pointe à nouveau les dérives de la collusion des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques. Un livre d’autant plus urgent que l’émission de Cyril Hanouna ne cesse d’influencer l’opinion de millions de français et de servir le pouvoir en place.

Un livre qui plus est en pleine actualité, la presse française rapportant régulièrement les propos stigmatisants ou insultants de Cyril Hanouna. L'éditeur nous en propose un extrait, en avant-première :