Le livre de Nathan, ou le roman devenu héros de l'histoire

Le destin est incroyablement railleur. Une étrange apocalypse maritime se déclenche en une nuit et Nathan Verdier devient l’un des seuls survivants d’une humanité privée de ses terres. Sur son bateau de fortune, au milieu des bouteilles vides et de quelques conserves, se trouve son manuscrit, son précieux roman dont aucun éditeur n’a voulu. Et ce livre improbable est le seul à avoir été sauvé des eaux...

D’année en année, de siècle en siècle, ce texte miraculé, qui aurait dû finir dans les archives de la médiocrité, va devenir un objet d’escroquerie, de tentation, de passion et de culte. Cette fois, c’est sûr, il aura le succès qu’il mérite !

Écrivain et éditeur, il sublime cette idée que la fiction a un pouvoir sur le monde. Il nous interroge sur notre rapport aux livres, à sa forme, à son contenu et, finalement, à ce qui fait qu’un livre reste, ou non, dans l’histoire. En transformant le livre de Nathan Verdier en véritable héros de roman, il nous transporte d’une Bretagne contemporaine à la survie post-apocalyptique d’une humanité condamnée à errer sur des barges de fortune.

Les éditions Mu nous en proposent un extrait en avant-première :

Avec Le Livre de Nathan, Nicolas Cartelet explore notre fascination presque sacrée pour les livres et le pouvoir de la fiction sur le monde. Un regard puissamment malicieux, parfois piquant, sur cette passion romanesque capable de transformer les rêves d’un écrivain en réalité.