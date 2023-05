Plus que les Kennedy, les Roosevelt, LA dynastie américaine

Surtout, cette famille d’origine hollandaise – bien vite scindée entre deux branches distinctes, celle de Hyde Park et celle d’Oyster Bay – donne deux grands présidents. Theodore (au pouvoir entre 1901 et 1909) puis Franklin (à la tête du pays de 1933 à 1945) guident une Amérique agitée par deux guerres mondiales et la Grande Dépression.

Le premier, républicain, est l’un des quatre présidents à avoir son visage gravé dans le rocher du mont Rushmore, tandis que le second, démocrate et élu à quatre reprises à la Maison Blanche, initie entre autres le fameux New Deal et rompt avec l’isolationnisme caractéristique des États-Unis.

Mais le parcours de cette famille est loin d’être une simple histoire d’hommes : Eleanor Roosevelt, femme de Franklin mais aussi grande diplomate et mili- tante, incarne aujourd’hui encore le modèle parfait de la First Lady ; tandis qu’Alice Roosevelt, fille de Theodore, rebelle et féministe avant l’heure, fut en son temps une superstar mondiale.

La saga d’une famille, l’histoire d’un pays.

Ancien diplomate et universitaire désormais avocat, Georges Ayache a déjà consacré plusieurs ouvrages à l’histoire des États-Unis et de la politique américaine. Il est notamment l’auteur, chez Perrin, de Joe Kennedy, le pouvoir et la malédiction (2018) et de La Chute de Nixon (2020).