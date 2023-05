Sébastien Coville : Fin du cycle L’Empire s’effondre

En cette 17e semaine de l’an 2023, tout n’est que calme, luxe et bande dessinée. One Piece, t. 104 tempère un peu ses ardeurs, en ajoutant 28.670 ventes à sa besace, et garde la première place (82.111 exemplaires cumulés). Le t. 35 de My Hero Academia garde sa deuxième place, avec 17.090 volumes de plus. Et voici que surgit, directement en troisième position, Elles, t.3, écoulant 12.958 albums.