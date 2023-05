Adolf Tolkatchev, ou la CIA contre le KGB

Déçu par le régime soviétique, il convainc la CIA d’accepter sa collaboration, et il photographie entre 1978 et 1985 des documents d’une immense valeur pour lesquels il reçoit de grosses sommes d’argent.

Dénoncé par un ancien stagiaire de la CIA qui cherche à se venger, Tolkatchev est arrêté et exécuté pour haute trahison en 1986. Toutefois, sa postérité reste importante: en quelques années, il aura fourni aux États-Unis des informations tellement essentielles sur les systèmes d’armement, l’aéronautique et les radars qu’il aura permis d’influer le cours de la guerre froide et bien au-delà.

S’appuyant sur des documents déclassifiés de la CIA et sur des entretiens avec des protagonistes de l’époque, David E. Hoffman dresse un portrait saisissant et sans précédent de Adolf Tolkatchev ainsi que du monde de l’espionnage entre la CIA et le KGB à Moscou. Passionnant, imprévisible, au rythme enlevé mais extrêmement précis, L’Espion qui valait des milliards est un document brillant doublé d’un formidable récit d’espionnage.

L’ouvrage comprend 10 pages de photos et documents illustrant l’histoire de Tolkatchev et de la CIA à Moscou.

David E. Hoffman est journaliste et rédacteur en chef adjoint au Washington Post. Entre 1995 et 2001, il a été chef du bureau de Moscou.

Hoffman est l’auteur de plusieurs ouvrages dont The Oligarchs et The Dead Hand, sur la fin de la course aux armements pendant la guerre froide, pour lequel il a été lauréat du prix Pulitzer en 2010.