L'Homme vécu de façon candide et mystique

Les poèmes qui composent ce recueil, paru à titre posthume, rassemblent les grands thèmes de la poésie de Cadou : l'amitié et l'amour d'Hélène associée à la nature, les joies et les peines de la vie quotidienne, la mort et la mémoire, la foi en l'homme vécue de façon candide et mystique...

Les éditions Seghers nous en proposent les premières pages en avant-première :

René Guy Cadou naît en 1920 à Sainte-Reine-de-Bretagne dans la Brière, pays de marais situé au nord de l’estuaire de la Loire. À seize ans, il publie son premier recueil de poèmes, Brancardiers de l’aube, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. Instituteur dans diverses localités de Loire-Atlantique, il devient la figure de proue de l’École de Rochefort, qui réunit des poètes réconciliant la poésie et la nature.



Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rencontre une jeune femme qu’il aimera passionnément et qu’il épousera en 1946 : Hélène, l’inspiratrice de nombre de ses textes. Atteint par la maladie dès cette époque, il meurt prématurément en 1951, laissant derrière lui une oeuvre poétique de premier ordre, publiée dès 1975 aux Éditions Seghers sous le titre Poésie la vie entière.



À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa disparition, les Éditions Bruno Doucey ont fait paraître Et le ciel m’est rendu, exhumant des poèmes jusqu’alors inconnus.