Louis Aragon : entre l’après et l’avant

Au cours de l'été 1963, Louis et Elsa partent pour quelques jours de vacances dans le Plat Pays, sur les traces d'Edgar Allan Poe ou de Théophile Gautier. Mais ce recueil ne s'apparente en rien à une suite de cartes postales, il raconte « Une saison d'homme / Entre deux marées / Quelque chose comme / Un chant égaré ».

Période de doute, période d'orage : il pleut à verse et les fleuristes ont portes closes. Le temps sur le poète a fait son travail de sape : il approche ses soixante-dix ans, Elsa est malade et les relations entre les anciens amants ne sont pas des plus apaisées. Les années soixante se veulent insouciantes, modernes, consommatrices et le vieux poète courtois s'y sent en terre étrangère.

S'il est toujours le grand bâtisseur du mythe d'Elsa, il parle ici de l'amour au passé, de l'amour désespéré, de son sentiment de perte et de sa terreur de l'abandon. Si la peur d'aimer et d'être aimé ont toujours traversé l'œuvre Aragon, elles offrent ici parmi les plus belles pages de poésie sentimentale jamais écrites.

Passant par Wassenar, Amsterdam, Eierland, le labyrinthe bleu et blanc, puis les onze sections de l'Enfer, le lecteur est ainsi appelé à embarquer pour un voyage réel et onirique, un exil duquel il reviendra régénéré.

Les éditions Seghers nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1897, Louis Aragon est l’un des piliers de l’aventure surréaliste avec André Breton, Paul Eluard et Philippe Soupault. À la fin des années 1920, il s’inscrit au Parti communiste et rencontre Elsa Triolet, qui deviendra sa femme et sa muse.

Il s’éloigne alors du surréalisme et s’engage dans l’action politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la Résistance et fait paraître plusieurs recueils de poèmes au côté de Pierre Seghers. Après la Libération, Aragon poursuit son oeuvre romanesque et poétique ; il demeure un écrivain engagé jusqu’à sa mort, en 1982.

Les éditions Seghers ont publié quelques-uns de ses plus beaux textes : Une vague de rêves, La Diane française, Le Voyage de Hollande, Il ne m’est Paris que d’Elsa.