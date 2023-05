Journal d'un modeste rural, naïf, curieux, aventureux, révolté

C’est le journal de vie d’un jeune homme de milieu modeste et rural, naïf, curieux, aventureux, révolté.

Dans une langue rythmée et terriblement expressive, images, pensées fugaces et anecdotes du quotidien se lient pour dire toute la profondeur et l’humanité d’une vie matérielle des plus ordinaires. Usant des mots comme d’outils familiers, le poète use d’une douce oralité, rabotée par l’usage et nous fait vivre ses débuts en poésie. Une langue mutante, qui envahit le monde comme les villes gagnent sur la campagne.

Écrivain de la nécessité, pour qui l'écriture est engagement total, résistance et révolte, Jérôme Bertin secoue et prend au corps.

Les éditions Au diable vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1975 à Limoges, cofondateur avec Sylvain Courtoux et Charles Pennequin des éditions Poésie Express, Jérôme Bertin a publié dans les revues Nioques, Java, Plastiq, Fusée, ExistenZ, Le Jardin ouvrier, Avis de passage, Doc(k)s, Action poétique... Il a publié en 2003 son premier livre, Babylone- Centre (Le Corridor Bleu) et à partir de 2006, plusieurs recueils aux éditions Al Dante.

En 2021, son recueil Rage Tendre est publié au Diable vauvert.