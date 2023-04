David Graeber : hiérarchies, salariat, consommation, fétichisme

Comment le capitalisme a-t-il fini par imposer son mode de vie au point de paraître naturel? Peut-on décrire ses fins ? Peut-on penser sa fin ? Pour répondre, un homme se dresse, irréductible et inventif.

Son objectif : ouvrir les possibles de la pensée et de l’action. Son arme : l’anthropologie comparée. Son style : l’étude archéologique. Contrairement à ce qu’il prétend, le capitalisme n’est pas une évolution indépassable.

En quatre essais novateurs où il explore et dénonce les hiérarchies, le travail salarié, la consommation et le fétichisme, qui se lisent comme autant d’aventures, David Graeber reconsidère les fondements du capitalisme et élargit nos horizons.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Anthropologue anarchiste et activiste, David Graeber (1961-2020) était professeur à la London School of Economics. Son œuvre a marqué une génération de militants et d’intellectuels.