Racisme et "racisés" : l'identité aujourd'hui

Le conflit sur ces questions n’oppose plus seulement racistes et antiracistes. Il divise chacun d’entre nous.

Marylin Maeso et Norman Ajari sont deux jeunes philosophes engagés dans la lutte et la réflexion

sur le racisme. Ils appartiennent à la même génération, celle des attentats terroristes, de la montée de l’islamisme et de l’extrême droite, des débats autour du voile, mais aussi du retour des identités dans le débat public.

Alors même qu’ils ont été confrontés à l’expérience concrète du racisme dans leur histoire personnelle,

il leur a fallu de la patience pour débusquer et analyser ses nouveaux modes d’expression.

Dans cette conversation, ils cernent ensemble les nouveaux visages du racisme et proposent des ripostes pour y faire face.

Philosophie Magazine éditeur nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marylin Maeso, normalienne et agrégée, est philosophe et enseignante, spécialiste de Camus, autrice des Conspirateurs du silence et de La Petite Fabrique de l’inhumain (L’Observatoire, 2018 et 2021), elle ne cesse de dénoncer dans l’espace public le fanatisme, l’intolérance et la xénophobie.

Norman Ajari, docteur en philosophie, enseignant en Écosse, spécialiste de Frantz Fanon et ancien membre du parti des Indigènes de la République, auteur de La dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, il se revendique de la pensée « décoloniale » et de la « théorie critique de la race » et veut faire de l’identité noire un objet politique. Son dernier livre s’intitule Noirceur (Divergences, 2022).