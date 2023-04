Le guide complet de santé et de vitalité des chiens

Voici enfin un guide complet de santé et de vitalité canine pour garder son chien en bonne santé très longtemps

Comme les humains, au cours des dernières décennies, les chiens ont été victimes d’un accroissement des cas d’obésité, de cancer, de maladies dégénératives et auto-immunes. Nos chiens ne sont heureusement pas démunis face à ces maladies, nous pouvons les protéger en faisant les bons choix pour leur santé et leur bien-être.

Dans ce livre révélation, deux des plus grands spécialistes internationaux du bien-être animal, Dr Karen Shaw Becker et Rodney Habib, partagent les dernières découvertes scientifiques sur la santé canine. Ils expliquent comment retarder le vieillissement de nos chiens pour leur assurer une vie longue, heureuse et en pleine santé.

Ils déconstruisent également de nombreux mythes, idées reçues et dogmes, tels que le calcul de l’âge des chiens, le jeûne ou encore, les aliments interdits. Ils y dénoncent également la mainmise de l’industrie agroalimentaire sur le secteur de l’alimentation canine qui se ressent jusqu’au sein des cabinets vétérinaires.

Longue vie à mon chien ! propose une méthode pour augmenter l’espérance de vie de nos compagnons canins en agissant sur l’alimentation, l’activité physique, l’environnement et la réduction du stress. Des outils pratiques et applicables, basés sur les études de généticiens et microbiologistes, mais aussi sur l’expérience de propriétaires dont les chiens ont vécu jusqu’à 20, ou même 30 ans.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Dr Karen Shaw Becker, vétérinaire, exerce en clinique et en tant que consultante dans de nombreuses organisations de santé de l’animal. Avec la volonté de transmettre les bonnes clés à tous les propriétaires d’animaux, elle est la vétérinaire la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux.

Rodney Habib est le créateur de la page Facebook Planet Paws suivie par plus de 3,5 millions de personnes. Ses vidéos éducatives ont été vues des millions de fois, faisant de lui une référence dans l’approche globale de la santé canine.