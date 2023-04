Il s’appuie sur sa connaissance de l’histoire russe et soviétique, sur son expérience personnelle et sur les grandes figures culturelles et littéraires.

Pourquoi l’Occident et la Russie ne parviennent-ils pas à se comprendre depuis des siècles ? Pourquoi les voyageurs en Russie ont-ils l’impression d’être sur « une autre planète » ? Que signifie « aimer la Russie » ? Pourquoi les révolutions et les tentatives de réformes démocratiques conduisent-elles toutes à une nouvelle dictature ? Est-il toujours possible de croire en la Russie, comme le demandait le poète Tiouttchev ?

Après l’invasion de l’Ukraine en 2022, les textes de Chichkine sont d’une grande actualité ; ils posent la question de l’avenir de la Russie, pour son peuple et sur la scène internationale. Suivant le mot d’ordre de Soljenitsyne, l’écrivain appelle à « ne pas vivre dans le mensonge ».

Les éditions Noir sur blanc nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en Russie en 1961, Mikhaïl Chichkine s’est installé en Suisse en 1995. Il est le seul écrivain russe à avoir reçu les trois prix littéraires les plus prestigieux de son pays, pour ses trois grands romans, La Prise d’Izmail (Fayard, 2003), Le Cheveu de Vénus (Fayard, 2007) et Deux heures moins dix (Noir sur Blanc, 2012).

Il a également publié 3 livres consacrés aux relations entre la Suisse et la Russie : Dans les pas de Byron et Tolstoï (Noir sur Blanc, 2005), prix du Meilleur Livre étranger (catégorie essais), et La Suisse russe (Fayard, 2007), ainsi que Le Manteau à martingale (Noir sur Blanc, 2020).

Considéré comme l’un des écrivains les plus importants de la littérature russe contemporaine, Chichkine s’oppose au régime de Poutine depuis l’annexion de la Crimée en 2014. Il publie aujourd’hui des tribunes dans les plus grands journaux internationaux : le New York Times, le Wall Street Journal, The Guardian, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Neue Zürcher Zeitung, Le Monde… En 2022, il a reçu le prix Strega Européen.