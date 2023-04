La première grande cheffe d'entreprise française

Seule aux commandes sous la Révolution et la Terreur, puis dans la première moitié du XIXème siècle, elle invente et met au point ce qui va devenir l’un des vins les plus célèbres au monde.

Elle multipliera en outre les démarches innovantes à travers un réseau commercial qu'elle crée de toutes pièces avec des clients prestigieux, comme Thomas Jefferson.

Par son regard visionnaire, par ses décisions, par sa ténacité, elle a su préserver son vignoble, et peu à peu amener Château d’Yquem à l’excellence en améliorant la viticulture, la vinification.

Il est aujourd’hui encore le seul à avoir obtenu le titre de Premier Cru Supérieur.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Christel de Lassus est professeure des universités à l’Université Gustave-Eiffel. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), elle est spécialiste du management du luxe.

Ses travaux et ses recherches portent sur l’histoire du luxe et la place des femmes dans ce domaine. Elle a en outre suivi des cours d’œnologie, et l’univers du vin lui est familier.