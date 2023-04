Un voyage dans le monde des proto-écritures

Ces dessins d'hommes et de femmes stylisés, d'animaux disparus, ces traits, points, formes abstraites, que voulaient-elles dire ? Et à qui ? Nous parlent-elles encore ? La philologue médite ainsi sur l’art de la signification et du déchiffrement. Comment une main représentée devient-elle un symbole ?

Comment naît un signe, quel est son rapport avec la parole et qui le comprend ? Dans ce récit aussi libre que savant, elle célèbre le grand saut vers l’abstraction, qui a mené bien plus tard à l’alphabet. Avant la lettre, s’émerveille Silvia Ferra, il y eut la formidable capacité humaine de l’imagination, le besoin d’imager le monde au-delà de sa représentation et de lui donner sens.

Elle aime imaginer à son tour la vie des chasseurs-cueilleurs du néolithique à Yenikapı en Turquie dans leurs traces de pas retrouvés séchées dans la boue et se demande comment les sapiens des prochains millénaires sauront déchiffrer les pictogrammes d’aujourd’hui. On ressort de cette traversée dans l’immémorial de l’humanité la tête pleine d’images.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Silvia Ferrara est professeure de philologie mycénienne à l'Université de Bologne. Elle est responsable du programme de recherches européen INSCRIBE (Invention of Scripts and their Beginnings) consacré aux inventions de l'écriture.