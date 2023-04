L'espionne qui aimait les hommes

Entre 1936 et 1938, Betty traverse l’Espagne à feu et à sang, révolutionne le Chili, apprend d’un officier polonais les arcanes de la machine Enigma. Churchill s’en mêle et les États-Unis entrent dans le conflit.

Les relations sexuelles sont fortement conseillées pour déchiffrer les mystères, ça tombe bien, Betty couche à l’international, en plus de tomber follement amoureuse de ses cibles. Ce n’est pas ce que souhaitait sa chère maman, qui la rêvait débutante au grand bal de Washington...

Elle sera Cynthia : l’espionne qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Journaliste et critique littéraire, Stéphanie des Horts est autrice de romans et de biographie.

Après La Panthère, Pamela, Jackie et Lee, Doris, elle plonge dans sa période favorite, l’entre-deux-guerres, et se glisse dans la jolie peau d’un James Bond au féminin.