Samuel Benchetrit : Karim, Daniel, Dédé et les autres

Les voici ici confrontés à l’art sous toutes ses formes : émerveillés, obsédés et influencés par la culture, encore omniprésente dans les quartiers à cette époque.

Au fil des chroniques, nous suivons Karim, Daniel, Dédé, Samuel et les autres, à la représentation d’un spectacle de danse contemporaine, au tournage du clip « l’Aziza » de Daniel Balavoine, au premier one man show de Smaïn…

L’un essaie d’apprendre un poème de Verlaine grâce à une drôle de méthode ; un autre, à la voix de crécelle, de séduire une fille qui n’aime que le chanteur de U2 Bono ; un autre, de regarder Canal+ sans décodeur ; un autre de devenir Rasta après avoir été Skinhead…

Les photo-clubs sont ouverts, les salles de cinéma pleines, le bicentenaire de la révolution va être fêté, on joue à L’agence tout risque dans les caves, les casses de voitures et les parkings, les mères regardent Véronique et Davina à la télé pour faire du sport, les pères regardent aussi, sans faire de sport. Il y a celui qui rate le film du dimanche soir pour se débarrasser de cendres encombrantes, celui qui a failli mourir le jour où Coluche est mort…



Et cette question fondamentale : Qui est le mieux coiffé, de Jean-Pierre Foucault et de Patrick Sabatier ?

Peut-être Michel Drucker !

Les éditions Grasset nous en proposent les premières pages en avant-première :

Samuel Benchetrit est écrivain, dramaturge, scénariste, réalisateur. Il est notamment l’auteur de Le Cœur en dehors (prix Eugène Dabit du roman populiste 2009), La Nuit avec ma femme, Reviens, des quatre premiers volumes de Chroniques de l’asphalte et de Chien, dont il a réalisé les adaptations au cinéma, ainsi que de la pièce Maman qui est jouée jusqu'en avril 2023 au Théâtre Edouard VII.