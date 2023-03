Catherine Delors : le soir du réveillon de Noël 1800

La bombe placée sur son itinéraire le manque de peu, mais frappe des dizaines de témoins. L’inspecteur en chef Roch Miquel, jeune homme au brillant avenir, doit arrêter les conjurateurs avant qu’ils ne récidivent.

Hélas, entre les manœuvres de son supérieur, le redoutable Fouché, les maladresses de son propre père et son cœur qui balance entre la sage Alexandrine et la voluptueuse Blanche, l’enquête se complique et Roch n’a d’autre choix que de faire confiance à ceux qui sont le plus susceptibles de le trahir.

S’appuyant sur des faits réels, Catherine Delors revient avec un nouveau roman historique qui se distingue, encore une fois, par des personnages féminins forts et indépendants. Blanche et la bonne étoile nous emmène dans les gargotes pittoresques et les salons scintillants d’un Paris sous consulat pour suivre une épopée d’amour, de trahison et de rédemption.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1969, passionnée d’histoire, Catherine Delors est une avocate franco-américaine qui vit entre Los Angeles et Paris. Blanche et la bonne étoile, comme Gabrielle ou les infortunes de la vertu, est d’abord paru aux États-Unis et y a rencontré un grand succès.