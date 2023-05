1800, Paris, sous le Consulat. Tout sépare les jeunes amants. Elle, Blanche, l'une des reines de la haute société. Lui, l'inspecteur en chef Roch Miquel, issu d'un milieu très modeste, à la carrière déjà brillante. Qu'importe, ils se moquent des conventions. Le soir de Noël, un attentat visant Bonaparte fait des dizaines de victimes. Roch se voit confier l'affaire. Si pour sa hiérarchie les coupables semblent tout désignés, il refuse de céder à la facilité. Tandis que, dans l'ombre, les conjurés sont en embuscade, il mène l'enquête, déjouant pièges et complots. Mais entre sa passion pour la sublime Blanche, les manigances de ses collègues et du redoutable ministre Fouché, il ne peut compter que sur lui-même. A partir de l'affaire de la rue Saint-Nicaise, Catherine Delors tisse une histoire d'amour aussi tourmentée que le Paris d'après la Révolution. Avec sa misère et ses ors, ses bordels et ses salons, ses dissidents et ses courtisans, Blanche et la bonne étoile nous emporte dans un feuilleton haletant.