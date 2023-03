Transformations : Redécouvrir les contes de notre enfance

Anne Sexton, même après qu'elle nous ait quitté, nous propose toujours avec espièglerie et humour noir des réécritures des contes qu'on nous narrait et qui ont bercé notre enfance.

Loin du manichéisme ou de l’édulcoration de la violence prônée par Disney, l'autrice relit de manière personnelle et très intime « Blanche-Neige », « Rumpelstikskin », « Raiponce », « Les douze princesses qui dansent », « Le prince grenouille », le fameux « Petit chaperon rouge » et bien d’autres.

Les archétypes collectifs et la vie singulière d’Anne Sexton s’y entremêlent dans une narration très transgressive. Justesse et esprit face à la douleur psychologique sont au cœur de ce recueil qui a déjà touché des milliers de lecteurs et lectrices aux États-Unis.

Écrit en 1971, Transformations n'a pas perdu une once de son actualité et de sa pertinence pour questionner nos représentations sociales et imaginaires.

Après la publication de Tu vis ou tu meurs en 2021 et de Transformations en 2023, les Éditions des femmes-Antoinette Fouque poursuivront leur travail éditorial, en collaboration avec Sabine Huynh, autour de l’œuvre d’Anne Sexton en publiant trois nouveaux recueils en 2024.

Les éditions Des Femmes nous en proposent les premières pages en avant-première :

Figure majeure de la poésie américaine, Anne Sexton (1928-1974) est l’autrice d’une œuvre poétique composée de plus d’une dizaine de recueils précurseurs.

Ses poèmes explorent des thèmes aussi divers que l’enfermement psychiatrique, la féminité et le corps, le désir, l’enfantement, la famille, l’amour, l’écriture... thèmes qu’elle partage avec Sylvia Plath, dont elle est proche.

Récompensée par le prix Pulitzer en 1967, elle se voit décerner des titres honorifiques dans de nombreuses universités, telles que Harvard, Colgate ou encore Boston. Rattrapée par ses maux, elle met fin à ses jours en 1974.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont entrepris de faire connaître son œuvre en langue française, injustement méconnue du grand public jusque-là.