Les contes de fées des frères Grimm réécrits par Anne Sexton avec espièglerie et humour noir. Loin du manichéisme ou de l'édulcoration de la violence prônée par Disney, Anne Sexton relit de manière personnelle et très intime "Blanche-Neige", "Rumpelstikskin", "Raiponce", "Les douze princesses qui dansent", "Le prince grenouille", le fameux "Petit chaperon rouge" et d'autres contes qui ont bercé notre enfance. Les archétypes collectifs et la vie singulière d'Anne Sexton s'y entremêlent dans une narration très transgressive. Justesse et esprit face à la douleur psychologique sont au coeur de ce recueil qui a déjà touché des milliers de lecteurs aux Etats-Unis. Ecrit en 1971, "Transformations" n'a pas perdu une once de son actualité et de sa pertinence pour questionner nos représentations sociales et imaginaires. Après la publication de "Tu vis ou tu meurs" en 2021 et de "Transformations" en 2023, les éditions des femmes-Antoinette Fouque poursuivront leur travail éditorial autour de l'oeuvre d'Anne Sexton en publiant trois nouveaux recueils en 2024. "Celle qui parle dans ce contexte/est une sorcière d'âge moyen, moi – cheveux emmêlés sur mes grands bras,/visage dans un livre/et bouche béante,/prête à vous conter une ou deux histoires./Je suis venue vous raviver la mémoire,/tous autant que vous êtes –/Alice, Samuel, Kurt, Eleanor,/Jane, Brian, Maryel–/vous tous, approchez donc./Alice,/à cinquante-six ans, te souviens-tu ? /Te souviens-tu lorsqu'enfant/on te faisait la lecture ? " A.S.