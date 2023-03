Gérard Berréby : l’imagination reste le refuge le plus sûr

Ils tissent le récit d’un conflit à la fois général et intérieur. Et si tout est ambivalent, il n’en faudra pas moins tout dire. Le serein comme le sombre, l’équilibre et le déséquilibre, le scintillement et la blancheur mortuaire…Dans la ville, la violence affleure : le sac de Rome, la guerre et les démons.

La profondeur et la richesse que l’on peut trouver dans les choses se heurtent continuellement au malaise, à la confusion, à la noirceur et à la solitude de l’existence. Puis, doucement, tout s’illumine. L’unicité et la beauté des gestes, du phrasé, du corps féminin, la magie des noms, des visages, apportent quelques nuances d’apaisement…

Toujours empreints de l’impossibilité de dire, les mots deviennent abandon à la sérénité et au brouillard. Face à la perte inéluctable, les poèmes de L’Imparfait du subjectif rappellent que l’imagination reste le refuge le plus sûr.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Auteur de Stations des profondeurs, Gérard Berréby a établi l'édition des ouvrages suivants : Documents relatifs à la fondation de l'Internationale situationniste (1948-1957), Textes et documents situationnistes, Défense de mourir, La Tribu, Le Consul, Le Général situationniste.

Il a également préfacé L'Apocalypse de notre temps et Une mystification mondiale d'Henri Rollin.