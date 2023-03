Moi, je travaille ? Mais non, je jouis !

BONNES FEUILLES - « On ne se comprend pas tous les deux, mais on sait qui on est l'un pour l'autre. » Gontran a 39 ans, un fils accroc à son portable, un père à la ramasse et une mère décédée six ans plus tôt dont il n'a toujours pas fait le deuil : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.