D'Astérix à Marie Curie, le dictionnaire du panache à la française

« Il manque de panache, » entend-on souvent à propos d'une personnalité trop terne. Mais, aujourd'hui, on serait tenté de s'exclamer : « Le panache nous manque ! »

Car ce goût du risque, cette passion du beau geste ou du bon mot, cet élan désintéressé vers le tragique se montre de moins en moins souvent dans une époque faite de peurs et de plans de communication. Prudence et panache ne font pas bon ménage. Ils se détestent, se combattent, s'annulent. Et, désormais, la prudence l'emporte de plus en plus souvent. Une triste pente que François Cérésa compte bien inverser avec son Dictionnaire égoïste du panache français.

En France, le panache est une véritable chanson de geste. L'histoire du pays regorge de personnages qui ont, un jour, brisé tous les conformismes avec une phrase, un geste, une attitude. Et ce dans tous les milieux, à toutes les époques. Comme l'écrit François Cérésa : « Le panache se trouve dans la vie de tous les jours. Chez les grands de ce monde. Dans les milieux populaires. En littérature. Au cinéma. En sport. En musique. En gastronomie. Et même en politique. »

Avec cet ouvrage, l'auteur propose une fascinante galerie de portraits rangée par ordre alphabétique. Mais derrière cette organisation rigoureuse, académique, c'est le bouillonnement de la passion ! D'Astérix à Louise de Vilmorin, François Cérésa fait revivre ces êtres qui incarnent le risque, qui ont parfois tout sacrifié pour s'opposer à la norme, à la barbarie ou tout simplement à la bêtise de leur temps. Athos, le mousquetaire, Jean Rochefort, le pilote Fabio Quartararo, Jeanne d'Arc, Romain Gary, Marie Curie... Tous ont en commun de « se rallier au panache blanc » comme disait Henri IV.

Avec un style flamboyant (c'est bien le moins avec un tel sujet !), François Cérésa brasse les époques, les profils, les plaisirs... Sous sa plume, l'histoire d'un pays défile, se recompose. Elle est drôle, émouvante, surprenante. Bref, elle ne manque pas de panache.

Les éditions du cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :

François Cérésa a fait tous les métiers : maçon, peintre, journaliste au Figaro et au Nouvel Observateur, chauffeur de maître et même écrivain. Son œuvre compte une vingtaine d'ouvrages et conjugue les essais, les romans et les exercices d'admiration. Il est le fondateur et le directeur de la revue Service littéraire.