Un mémorial face au drame absolu de l’Histoire

C’est aux archives de la ville d’Hambourg que Déborah Lévy-Bertherat se plonge dans l’histoire de ses aïeux.

Son périple mémoriel commence à l’Altenhaus, hospice tenu par Elkan et Fiete, ses arrières-grands-parents, où ont grandi son grand-père et ses frères et sœurs, au milieu des personnes âgées et des rites et traditions juives et familiales. Après avoir survécu à la Première Guerre mondiale, la famille est dispersée aux quatre coins du monde par la Seconde.

Déportée avec sa mère au camp de Theresienstadt, la grand-tante Irma – véritable héroïne frondeuse et moderne – reviendra vivante, mais changée à jamais. L’autrice suit ses traces jusqu’en Israël, où Irma rejoindra sa sœur et son beau-frère, et où ils finiront leur vie, apaisés.

Ce texte vibrant, témoignage romancé de vies bousculées, confirme le talent de conteuse de Déborah Lévy- Bertherat et pose la question de l’héritage familial comme salut mémorial face au drame absolu de l’Histoire.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Déborah Lévy-Bertherat vit à Paris, où elle enseigne la littérature comparée à l’École normale supérieure.

Elle est l’autrice de plusieurs livres, dont trois romans publiés chez Rivages (Le Voyage de Daniel Ascher, 2013 ; Les fiancés, 2015 et Le châleau de Marie Curie, 2017).