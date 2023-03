Une histoire de famille, de musique, d’amour et de zombies

Nous vivons dans un temps où tout s’accélère, comme on a l’habitude de dire. Nos vies, les transports, les obligations professionnelles, tout semble observé au regard de la vitesse. Il s’agit toujours d’en faire le plus possible en un minimum de temps, d’être toujours plus productif, comme si ce mantra du capitalisme devait s’appliquer à chaque portion de notre quotidien.