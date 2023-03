Des zombies dans la prairie

Maximus est dé-goû-té : pour ses dix-sept ans, il rêvait d'aller au plus grand festival de métal d'Europe, le HELLFESTNOZ. Or le voilà à bord du camping-car familial, entouré de sa mère et de ses petits frères, direction la Haute-Savoie pour un festival... de punks à chiens. Déjà au bout de sa vie, privé de métal et de réseau, Maximus est loin d'imaginer qu'une horde de marmottes assoiffées de sang s'apprête à déferler sur les festivaliers insouciants ! Il est le premier à remarquer la tronche moisie et le regard maléfique de ces maudits rongeurs, qui ont