Bianca Joubert : mère à la peau cuivrée, père inconnu

Une orpheline mi’kmaq adoptée par une famille blanche, éprise d’un homme noir en fuite. En tissant ce flamboyant destin avec des épisodes fondateurs de l’esclavage, sa quête dénonce la domination sans fin d’une couleur sur les autres.

Les premiers peuples du territoire canadien sont vus comme “exotiques”, ils sont invisibilisés. Pourtant, ce sont eux qui sont véritablement “d’ici”. On en a fait des étrangers. L’identité est multiple et hybride, elle se métamorphose sans cesse. L’identité est multiple et hybride, se métamorphose sans cesse. Mais sur le plan politique, on l’admet difficilement, parce que le pouvoir se fonde sur la domination.

Ceux et celles qui sont au sommet ne veulent jamais remettre en question un système qui garantit leur pouvoir et leur confort. De manière incroyable, la couleur de la peau continue, au XXIe siècle, de jouer un grand rôle hiérarchique. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut connaître notre histoire.

Les éditions Les Avrils nous en proposent les premières pages en avant-première :

Bianca Joubert, écrivaine-voyageuse, est née à Montmagny, au Québec, et vit à Montréal. L’Amérique n’est blanche qu’en hiver, son troisième roman, lie sa propre histoire à celle des peuples sur le dos desquels l’Amérique du Nord et l’Europe se sont construites. Documenté, inventif et lumineux, il est aussi réflexion sur l’identité métissée, le colonialisme, le racisme.