Joseph d'Anvers : Kurt Cobain est mort

Avril 1994. La fin du second mandat de Mitterrand approche, la Coupe du monde de football aussi, le génocide rwandais va débuter et les combats reprennent à Kaboul. Tous ces événements impactent la vie de six lycéens, tandis que le Bac puis ses résultats arrivent à grands pas.

Mais c’est le suicide de Kurt Cobain, leader du groupe de rock qui marque le dernier grand mou- vement musical du xxe siècle, qui va le plus bouleverser le groupe d’amis.

Passionnés de musique, le narrateur et ses acolytes comprennent que la société tout comme leur vie sont en pleine mutation, et que leur innocence adolescente est sur le point de vaciller.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Joseph D’Anvers, ancien boxeur formé aux arts appliqués et au cinéma à la Fémis, est auteur- compositeur-interprète, musicien et écrivain. Son dernier album, Doppelgänger, ainsi que les précédents, ont été unanimement salués par la presse (Les Inrocks, France Inter, Télérama, etc.)

Il a publié La Nuit ne viendra pas (La Tengo éditions, 2010 ; Pocket, 2013), puis Juste une balle perdue (Rivages, 2020 ; Rivages poche, 2021). Un garçon ordinaire est son troisième roman.