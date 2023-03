Neuf discours qui appellent à la sororité

Le milieu éditorial américain lui reproche le manque de « féminité » de son écriture combative et corsée, qui choque et décille les consciences. Mais elle sait qu’elle a trouvé son public et se déplace de campus en associations, où elle suscite l’admiration, la colère et le débat.

Notre sang : Discours et prophéties sur la politique sexuelle (1976, 1981) rassemble en un recueil ses discours pour porter sa voix plus loin, plus haut. Neuf discours, sur des problématiques aussi diverses que l’art, sa mère, la chasse aux sorcières, le lesbianisme, la non-violence ou l’histoire « amérikaine », visent un même objectif : un appel à la sororité pour galvaniser les femmes dans la lutte contre la domination masculine jusqu’à son abolition totale.

Les éditions des femmes - Antoinette Fouque vous proposent d'en découvrir les premières pages, traduites de l’anglais par Camille Chaplain et Harmony Devillard :

Née d’une famille de rescapés de la Shoah, Andrea Dworkin (1946-2005) fait le parallèle entre les mécaniques destructrices de l’antisémitisme et de la misogynie. Victime de pédocriminalité, d’un viol instrumental pour avoir manifesté contre la guerre du Vietnam, puis de violences conjugales, elle survit en se prostituant jusqu’à ce qu’une féministe la recueille et induise son éveil politique. Elle consacre alors son œuvre et sa vie à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Avec Catharine MacKinnon, autrice du Féminisme irréductible, elles rédigent « l’ordonnance de Minneapolis », projet de loi novateur de lutte contre les violences pornographiques, sans passer par la censure puritaine et qui rencontre une implacable opposition. Décriée de son vivant, elle est saluée à sa mort pour son intégrité et son pacifisme. Le mouvement #MeToo se réclame de son héritage.