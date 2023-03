Woman Hating. De la misogynie

Quel rapport y a-t-il entre les contes de fées traditionnels, la pornographie, les littératures sadiennes, la contreculture, mille ans de bandage des pieds des Chinoises et le Malleus Maleficarum, guide catholique allemand de la chasse aux sorcières : la haine viscérale et irrationnelle déchaînée contre les femmes. Dans cet essai à la prose farouche et combative, Andrea Dworkin s'attaque aux rouages de la misogynie et de la domination masculine par une analyse sans concession de la représentation des femmes dans nos sociétés sexistes et des crimes de masse à leur encontre.